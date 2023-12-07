Перевозчики объяснили, почему стоимость проезда необходимо повысить

Предприниматели из Орла решили ответить на критику, которая обрушилась на них в соцсетях.

«Перевозчики никак не нажрутся» и прочие оценки появились после публикации новостей о возможном увеличении стоимости проезда в общественном транспорте. Предприниматели Александр Бортников, Светлана Брагина, Ирина Карнюхина, Виталий Стариков попросили рассказать о проблемах. В их парке порядка 100 машин, столько же водителей на маршрутах.

К властям с просьбой изменить тариф перевозчики обращаются, когда «совсем прижимает». Этот момент настал, и не вчера.

«Мы просим увеличить не из-за того, что мы захотели. Расходы на технику увеличились. В этом году, как никогда», – подчеркнули предприниматели.

При официальной инфляции на уровне 7%, на 30% подорожали масла и резина, литиевые смазки подскочили на 100%, в два раза выросла цена на воздушные фильтры и так далее. Это только расходники. В месяц обслуживание разных типов автобусов обходится в 400 – 710 тысяч рублей. Солярка в 2022 году стоила 53 рубля, сейчас уже 60 рублей. Автобус в месяц потребляет топлива на сумму от 610 до 890 тысяч. А еще нужны запчасти.

«Цены видны. Нет слов … »

Плюсом затраты на видеонаблюдение, информаторы, ГЛОНАСС, техосмотры, страховки, обслуживание касс, стоянки и мойку. (Ниже приведены таблицы с расходами).

В Орле при оплате проезда наличным пассажир должен отдать 25 рублей, картой – 22 рубля. В Брянске и Калуге один тариф – 25 рублей. В Курске наличными – 31, картой – 25, в Липецке – 32 и 27 соответственно, в Воронеже – 28 и 26. У столиц регионов ЦФО есть свои тарифные особенности, но среди городов-соседей нет стоимости проезда ниже, чем в Орле. Половина наших пассажиров платит картой, еще половина перевозок приходится на льготников (с их проездных перевозчики получают от 3 до 10 рублей за поездку). Наличкой расплачиваются единицы, говорят предприниматели.

По методике Минтранса для ТТП была рассчитана стоимость проезда, близкая к реальной. (Перевозчики, работающие по патенту, не могут пройти через эти формулы). Так, по данным 2022 года цена одной поездки – 62 рубля, по 2023 – 129 рублей, рассказали предприниматели.

«Мы просто поставим свои автобусы – не сможем обеспечивать. Это безвыходная ситуация».

О покупке новых автобусов и говорить нечего, отмечают предприниматели. Транспортные средства выросли в цене в два раза. Когда отобьётся новый автобус – вопрос.

«А может бросить все и переехать в другой регион, где тарифы лучше», – поинтересовался корреспондент «Орелграда».

«Там своих хватает», – констатировали перевозчики.

При этом мысли о сворачивании бизнеса иногда посещают. «Работа собачья» и как бы не трудился «просыпаешься уже виноватый».

Напомним, в администрацию Орла уже были поданы коллективные обращения об увеличении стоимости проезда. Чиновники могут корректировать тариф на размер инфляции самостоятельно. Более существенные повышения проходят через Орловский городской Совет. Низким тарифом власти топят не только частный бизнес, но и свое муниципальное транспортное предприятие, на которое возлагают большие надежды. Если чиновники пойдут по проценту инфляции – рост составит 1 рубль, перевозчики надеются на большее.

Отметим, примеры недофинансирование из-за нереальных тарифов можно увидеть и в других сферах, например в ЖКХ. Управляющие компании ежегодно заявляют, что на собираемые средства невозможно качественно обслуживать многоэтажки. Аналогичная ситуация в капремонте. Зачастую только авантюристы соглашаются проводить работы. От заниженных тарифов на оплату медицинской помощи страдают бюджетные учреждения здравоохранения, накапливая многомиллионные долги. И в каждой из приведенных сфер орловцы чаще недовольны итоговым результатом и качеством оказываемых услуг.

ИА “Орелград”