Под Орлом заработает новый полигон ТБО

Это произойдёт 1 января.

Новость сообщили в областном департаменте ЖКХ, ТЭК и энергосбережения. Накануне его руководитель Сергей Латынин побывал во Мценске и встретился с местными жителями, чиновниками и депутатами.

Также Латынин ознакомился с работой существующего Мценского мусорного полигона. Как утверждают в департаменте, она не вызвала никаких нареканий.

Сообщается, что уже с 1 января часть отходов будет перенаправлена на новый комплекс, создаваемый ООО «Экополис». Ожидается, что это снизит нагрузку на Мценский полигон в пять раз.

Ранее, летом этого года, губернатор Андрей Клычков заявил, что данный полигон ожидает закрытие. «Проблему мы будем решать комплексно. Сейчас собственник полигона по решению суда привел его в соответствие с требованиями закона. И второй момент – мы приняли решение подыскивать новый земельный участок, удаленный от населенных пунктов», – заявил он на прямом эфире 26 июня.

ИА «Орелград»