На Орловщине две школы ушли на дистанционное обучение

7.12.2023 | 14:15 Медицина, Новости, Образование

Также в регионе «встал на паузу» один детсад.

Как сообщает официальный портал региона, «на дистанционку» полностью ушли две школы в областном центре и Ливенском районе. Кроме того, ещё в 57 школах Орловщины в такой же режим переведены отдельные классы (общим числом 215). Также в двух профессиональных организациях региона на дистанционное обучение перешли в 26 группах.

Накануне стало известно, что в Орловской области резко выросло количество заболевших ОРВИ. За неделю число новых случаев возросло примерно на четверть.

«Я убедительно прошу всех уделить особое внимание своему здоровью, так как идёт рост инфекционных заболеваний», – заявил Андрей Клычков во время последнего прямого эфира в социальных сетях.

Кроме того, как рассказал губернатор, в Орле временно закрыт детский сад №52. Правда, по другой причине – в дошкольном учреждении приводят в порядок канализацию.

Ранее Клычков рассказал, что в провале на Гостиной улице виновны только возраст и износ коммуникаций.

ИА «Орелград»


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