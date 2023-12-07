В Орле установили 20 указателей

Это сделали в рамках нацпроекта.
Как пояснили в пресс-службе администрации Орла, работа проделана по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».
Системы навигации, выполненные в едином стиле, разместили вдоль тротуаров в границах туристического центра. Все значки выполнены с соблюдением ГОСТа, а их цвет соответствует официальному брендбуку нацпроекта. Предполагается, что указатели помогут туристам найти дорогу к основным достопримечательностям Орла.
Указатели установлены
- на улицах Максима Горького,
- Пролетарская гора,
- Ленина,
- 1-я Посадская,
- Салтыкова-Щедрина,
- 7 Ноября,
- на площадях Ленина, Мира, Богоявленской и Поликарпова,
- в скверах Лескова и Ермолова,
- на правом берегу реки Орлик.
Ранее в городе появились арт-объекты на тургеневскую тематику.
ИА «Орелград»