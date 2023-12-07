В Орле установили 20 указателей

Это сделали в рамках нацпроекта.

Как пояснили в пресс-службе администрации Орла, работа проделана по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Системы навигации, выполненные в едином стиле, разместили вдоль тротуаров в границах туристического центра. Все значки выполнены с соблюдением ГОСТа, а их цвет соответствует официальному брендбуку нацпроекта. Предполагается, что указатели помогут туристам найти дорогу к основным достопримечательностям Орла.

Указатели установлены

на улицах Максима Горького,

Пролетарская гора,

Ленина,

1-я Посадская,

Салтыкова-Щедрина,

7 Ноября,

на площадях Ленина, Мира, Богоявленской и Поликарпова,

в скверах Лескова и Ермолова,

на правом берегу реки Орлик.

Ранее в городе появились арт-объекты на тургеневскую тематику.

ИА «Орелград»