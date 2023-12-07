В Орле установили 20 указателей

7.12.2023 | 15:52 История, Культура, Новости, Экономика

Это сделали в рамках нацпроекта.

Как пояснили в пресс-службе администрации Орла, работа проделана по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Системы навигации, выполненные в едином стиле, разместили вдоль тротуаров в границах туристического центра. Все значки выполнены с соблюдением ГОСТа, а их цвет соответствует официальному брендбуку нацпроекта. Предполагается, что указатели помогут туристам найти дорогу к основным достопримечательностям Орла.

Указатели установлены

  • на улицах Максима Горького,
  • Пролетарская гора,
  • Ленина,
  • 1-я Посадская,
  • Салтыкова-Щедрина,
  • 7 Ноября,
  • на площадях Ленина, Мира, Богоявленской и Поликарпова,
  • в скверах Лескова и Ермолова,
  • на правом берегу реки Орлик.

Ранее в городе появились арт-объекты на тургеневскую тематику.

ИА «Орелград»


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