Спикер орловского облсовета высказался по трагедии в Брянске

Леонид Музалевский выразил свои соболезнования.
Сообщение появилось в соцсетях на личной странице председателя областного совета «ВКонтакте».
«Страшная трагедия произошла сегодня у наших соседей… Это большая боль для всех нас. Соболезную родителям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Орловщина скорбит вместе с Брянщиной», – написал Леонид Музалевский.
Напомним, ЧП произошло в гимназии №5 Брянска сегодня утром. 14-летняя школьница, ученица 8-го класса, пришла туда с ружьём и устроила стрельбу на уроке биологии. После этого нападавшая покончила с собой.
В результате ЧП погибла одна ученица, ещё пятеро детей ранены.
ИА «Орелград»