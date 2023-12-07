Спикер орловского облсовета высказался по трагедии в Брянске

7.12.2023 | 17:11 Новости, Общество, Происшествия

Леонид Музалевский выразил свои соболезнования.

Фото: Надежда Михеева / ТАСС

Сообщение появилось в соцсетях на личной странице председателя областного совета «ВКонтакте».

«Страшная трагедия произошла сегодня у наших соседей… Это большая боль для всех нас. Соболезную родителям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Орловщина скорбит вместе с Брянщиной», – написал Леонид Музалевский.

Напомним, ЧП произошло в гимназии №5 Брянска сегодня утром. 14-летняя школьница, ученица 8-го класса, пришла туда с ружьём и устроила стрельбу на уроке биологии. После этого нападавшая покончила с собой.

В результате ЧП погибла одна ученица, ещё пятеро детей ранены.

Фото: Следственный комитет

ИА «Орелград»


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