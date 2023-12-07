В Доме Лизы Калитиной будет офис

7.12.2023 | 17:38 Культура, Новости, Общество

Об этом сообщили в облсовете.

Фото: oreloblsovet.ru

Сегодня состоялось совещание, связанное с реконструкцией дома, где жила прототип тургеневской героини. В нём приняли участие представители всех сторон, заинтересованных в проекте.

На данный момент ООО «Рубитек Продукт», арендовавшее здание на 49 лет, уже инициировало соответствующие работы. Территория у дома Калитиной расчищена. Непосредственно реконструкцией занимается ООО «Коэнергия».

«В дальнейшем, после реконструкции, планируется использовать помещение под офис», – указали в пресс-службе областного парламента.

В то же время в доме могут создать мемориальное помещение, посвящённое именно Калитиной.

«Необходимо сохранить частичку литературного наследия, воссоздав комнату героини со страниц тургеневского романа», — отметил Михаил Вдовин, первый зампред облсовета и глава Попечительского совета по возрождению «Дворянского гнезда». Это предложение поддержал и заместитель директора Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС, доктор исторических наук, профессор Виктор Ливцов.

ИА «Орелград»


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