Под Орлом горело кафе

ЧП случилось в Орловском муниципальном округе.

Заведение находится в деревне Ивановское. О пожаре сообщил портал «Орловские новости», ссылаясь на пресс-службу Управления МЧС по области.

Возгорание произошло сегодня около 10 часов 30 минут. На место выехали 20 спасателей на семи единицах спецтехники.

Людей внутри кафе не оказалось. О погибших и пострадавших не сообщается, видимо, ЧП обошлось без них.

Однако пламя «разгулялось» по внутренним помещениям, а также повредило крышу. Пожар был локализован и потушен.

Ранее МЧС сообщило о пожаре в обувной мастерской на улице Гайдара в Орле.

ИА «Орелград»