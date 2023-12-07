Под Орлом горело кафе

7.12.2023 | 16:01 Новости, Происшествия

ЧП случилось в Орловском муниципальном округе.

Фото: newsorel.ru

Заведение находится в деревне Ивановское. О пожаре сообщил портал «Орловские новости», ссылаясь на пресс-службу Управления МЧС по области.

Возгорание произошло сегодня около 10 часов 30 минут. На место выехали 20 спасателей на семи единицах спецтехники.

Людей внутри кафе не оказалось. О погибших и пострадавших не сообщается, видимо, ЧП обошлось без них.

Однако пламя «разгулялось» по внутренним помещениям, а также повредило крышу. Пожар был локализован и потушен.

Ранее МЧС сообщило о пожаре в обувной мастерской на улице Гайдара в Орле.

Фото: newsorel.ru

ИА «Орелград»


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