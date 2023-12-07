В Орле у «Кванториума» снова «отвалился» подрядчик

Об этом стало известно сегодня.

Компания ЗАО «Горпроект», которая в октябре этого года взялась завершить работы по укладыванию плитки у детского технопарка, прекратила выполнение задания. Напомним, что за это ей должны были заплатить 32,7 миллиона рублей.

«Работы остановлены. Ищем подрядчика», – высказался по этому поводу мэр Орла Юрий Парахин на сегодняшнем совещании губернатора с главами муниципальных образований. Об этом сообщил «Орёлтаймс».

Изначально уложить плитку бралась фирма «Триумф». Однако этот контракт был расторгнут. После власти заключили договор с «Горпроектом» – без конкурса, как с единственным подрядчиком.

Несмотря на всё это, технопарк торжественно открыли 1 сентября, а за неделю до этого областные власти показали «Кванториум» полпреду президента РФ в ЦФО Игорю Щёголеву во время его визита в Орёл.

ИА «Орелград»