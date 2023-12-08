В феврале в Орле закроют на капремонт три школы

Об этом объявил мэр.

Юрий Парахин озвучил такую информацию на публичных слушаниях по бюджету, сообщает «Вечерний Орёл». Речь идёт о школах №32, №39 и №15.

«Сейчас управлением образования проводится работа с родителями по переводу детей временно в другие образовательные учреждения. Хочу отметить, что нами также подготовлена проектно-сметная документация на капремонт ещё на две школы — №20 и №26», – указал Парахин.

По данным издания, например, в школе №39 родителям объявили, что учреждение закрывается примерно на год. Детей (как и учителей) распределят в другие школы, расположенные в Советском районе.

Некоторые родители попытались самостоятельно «пристроить» своих школьников в гимназию №19, которая находится по соседству. Однако там им отказали, сославшись на переполненность.

ИА «Орелград»