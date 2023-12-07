Наказывать за провал на Гостиной никого не будут

Орловский губернатор оправдал всё возрастом и износом коммуникаций.

Тема недавнего ЧП на Гостиной улице стала одной из самых обсуждаемых во время последнего эфира губернатора Андрея Клычкова в соцсетях. Сам глава региональной власти почему-то связал орловский «провал» со своим отъездом.

«Вот уехал, и случилась у нас неприятность. Коллектор – ещё довоенной постройки, для тепловых сетей. До этого там были работы, меняли трубы, но вот провалился», – посетовал Клычков. Видимо, если бы орловский глава не покидал область даже на незначительный срок, ЧП бы не произошло.

Орловцы поинтересовались у Клычкова, кто ответит за такую «ложку дёгтя», которая испортила «бочку мёда» (в виде долгожданного открытия Красного моста). Однако оказалось, что виновных искать не будут.

Губернатор оправдал всё фактором возраста и износа коммуникаций, правда, уже заявив, что коллектор не «довоенный», а «послевоенный» (видимо, по ошибке).

«Кто виноват? Послевоенный коллектор – кто здесь может быть виноват? Здесь и время, и мы. Была у меня дискуссия с одним товарищем, кто виноват. Моя задача здесь была не искать виноватых, а сделать так, чтобы жители начали быстро ездить по мосту», – обозначил свою позицию Клычков.

Ранее на эту же тему похожим образом высказался мэр Орла Юрий Парахин. «Да, «коммунальное наследство», прямо скажем, нам досталось незавидное, но и его активными темпами мы приводим в порядок», – заявил мэр.

Напомним, что движение по улице и мосту возобновилось накануне вечером.

ИА «Орелград»