22-летний парень врезался в ассенизатора и погиб

8.12.2023 | 10:38 Новости, Происшествия

Авария произошла на трассе «Крым».

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

 

ДТП случилось накануне в 20 часов 20 минут на 382-м километре трассы (на территории Орловского муниципального округа рядом с посёлком Знаменка).

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, 22-хлетний парень ехал на «Ладе» (ВАЗ 2112) со стороны Орла в сторону Кром. В машине находились трое пассажиров.

Молодой водитель не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ – судя по фотографиям с места происшествия, это была ассенизаторская (вакуумная) машина.

В результате столкновения парень погиб на месте – он скончался ещё до приезда «Скорой помощи». Его пассажирам тоже не поздоровилось – все они получили телесные повреждения. Врачи госпитализировали 19-летнюю девушку и 22-хлетнего юношу в Областную клиническую больницу. Ещё один пассажир, 20-ти лет, получил медпомощь и после этого был отпущен домой.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП. Это единственная авария, где погибли или пострадали люди.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

ИА «Орелград»


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