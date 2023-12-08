По улицам Орла бегает бык

8.12.2023 | 11:10 Новости, Происшествия

Его пытается задержать полиция.

Забавные кадры появились в социальных сетях. По предварительным данным, они сняты в Северном районе Орла – на территории микрорайона УВМ.

На них по тротуару сначала идёт, а затем начинает бежать громадное животное, внешне похожее даже не на быка, а на зубра. Впрочем, по мнению комментаторов, это всё же бык, сбежавший из частного сектора в городскую часть района.

Также на видео быка преследует полицейский – впрочем, не слишком охотно и успешно. Возможно, в роли преследователя выступал сотрудник ДПС.

Видео опубликовало сообщество «Инцидент Орёл», также его разместил «Орёлтаймс».

Ранее Россельхознадзор рассказал о многочисленных нарушениях, выявленных в зоопарке в Хотынецком районе.

ИА «Орелград»


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