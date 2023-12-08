Беларусь и Казахстан стали главными сельхозимпортерами Орловщины

На долю импорта из всех остальных стран приходится всего 8% грузов.

Итоги карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска и местах полного таможенного оформления за 9 месяцев 2023 года обнародовало Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Сообщается, что всего было проконтролировано 2,847 миллиона тонн подкарантинной продукции, более 980 тысяч штук саженцев семечковых и декоративных культур, а также различных штучных товаров, 8,254 тысячи кубометров пиломатериалов и крепежной древесины. По результатам контроля было оформлено 507 актов карантинного фитосанитарного контроля.

«Основными странами-импортерами являются Беларусь и Казахстан, на долю которых приходится 92 процента от общего количества поступающей подкарантинной продукции (2612 тонн), – следует из ведомственного отчета. – 8 процентов общего количества поступающей подкарантинной продукции (235 тонн) – это Сербия, Франция, Австрия, Италия и другие страны».

Что касается экспорта, то за три квартала 2023 года с территории Орловской и Курской областей было отгружено за рубеж подкарантинной продукции в количестве 1,218 миллиона тонн, в том числе зерна и продуктов его переработки – 1,208 миллиона тонн. В ведомстве отмечают, что указанные объемы в 2,5 раза превышают показатели аналогичного периода 2022 года. В целом в текущем году на подкарантинную продукцию было оформлено 29 847 фитосанитарных сертификатов.

«Традиционным рынком сбыта нашего зерна остается Латвия, импортирующая порядка 61 процент объемов зерна и продуктов его переработки, – сообщает ТУ Россельхознадзора. – В лидерах также остается Республика Беларусь, на чью долю приходится 26 процентов экспортного объема, 7 процентов – это Китай, 6 процентов – Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Монголия, Молдова, Китай, Армения и другие страны».

ИА «Орелград»