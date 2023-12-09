Росгвардия изъяла у орловцев оружие и боеприпасы

Десятки граждан также были привлечены за нарушения правил оборота оружия.

Управление Росгвардии по Орловской области обнародовали итоги деятельности подразделений центра лицензионно-разрешительной работы за ноябрь 2023 года. Сообщается, что всего за один месяц силовики провели 320 проверок владельцев оружия, посетив их по месту жительства и проверив, как хранится оружие, в каком состоянии оно находится и пр. По результатам таких проверок к административной ответственности было привлечено 32 жителя региона, которые попались на различных нарушениях правил оборота гражданского оружия. Кроме того, у нарушителей по разным причинам были изъяты 13 единиц оружия и 29 боеприпасов.

«Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, нужно обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения Росгвардии по месту жительства не позднее 30 суток до окончания действия разрешения, – напоминают силовики. – Также не следует забывать о своевременной оплате штрафов, чтобы избежать ареста и изъятия оружия».

Согласно ведомственной статистике, всего на учете центра лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии в настоящий момент состоит свыше 19 тысяч владельцев оружия, в собственности у которых зарегистрировано более 35 тысяч единиц различного гражданского оружия. Также в Росгвардии сообщили, что в ноябре от граждан и представителей юридических лиц было принято более 900 заявлений по вопросам предоставлении государственных услуг в сфере оборота гражданского и служебного оружия, осуществления частной охранной деятельности.

«Большая часть обращений поступила в электронном виде. По результатам их рассмотрения правоохранители выдали свыше 600 лицензий и разрешений», – подытожили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

ИА «Орелград»