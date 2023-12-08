Орловская область получит трансферты на зарядку электрокаров

Новые федеральные транши нашли отражение в законе об областном бюджете.

Как уже рассказывал «Орелград», на прошедшей сессии Орловского облсовета народных депутатов в окончательной редакции был утвержден бюджет региона на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Ориентируясь на него, муниципальные образования Орловской области теперь доверстывают проекты собственных бюджетов. Отметим, что по сравнению с первым чтением в проект главного финансового документа региона были внесены многочисленные изменения и дополнения.

В частности, перед сессий регионального парламента стало известно, что в 2024 году планируется ряд новых трансфертов, не предусмотренных в первом чтении. Например, Орловская область получит из федерального бюджета 54,9 миллиона рублей на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании. Эта система заработала в регионе в сентябре 2023 года.

На реализацию мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей предусмотрен трансферт в сумме 37,7 миллиона рублей, на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1-го типа, – 33,5 миллионов рублей, на стимулирование программ развития жилищного строительства – 30 миллионов рублей. Еще 26,8 миллиона предусмотрено на достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма». Еще один новый трансферт в сумме 23,1 миллиона рублей федеральный центр выделит Орловской области на улучшение экологического состояния гидрографической сети, а 4,5 миллиона – на приобретение беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений.

Кроме того, на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, область получит 3,5 миллиона рублей. Напомним, что общий объем доходов областного бюджета запланирован в сумме 55,101 миллиарда рублей, общий объем расходов – в сумме 56,441 миллиарда. Дефицит областного бюджета по сравнению с первым чтением сократился на 105,7 миллиона рублей, он составит 1,34 миллиарда.

ИА «Орелград»