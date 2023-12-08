Десятки орловцев обратились к мэру по вопросам законности

Мэрия озвучила итоги работы с обращениями граждан.

В третьем квартале 2023 года на имя мэра города Орла и его заместителей от граждан поступило 2260 письменных обращений, в которых было озвучено 2396 вопросов. Такие данные содержатся в отчете городского управления документационной работы и информационных технологий. Так. 62 обращения касались общественно-политической жизни города Орла, а по вопросам соблюдения законности в мэрию обратилось 73 гражданина.

Из них большая часть вопросов относилась к сфере безопасности и охраны правопорядка.

Впрочем, наибольшее количество вопросов горожан в третьем квартале ткущего года было связано с экономикой, на эту тему мэру и его заместителям поступило 1404 обращения. «Большая часть из них, это вопросы ремонта дорог и работы пассажирского транспорта (373), архитектуры и градостроительства (496), охраны окружающей среды (346), отлов бездомных животных (21), вопросы торговли и общественного питания (59)», – перечисляется в отчете.

Кроме того, 527 обращения касались вопросов жилищно-коммунальной сферы, в том числе: 304 обращения по вопросам коммунального хозяйства, 74 – обеспечение граждан жильем. «Количество вопросов, относящихся к социальной сфере, составило 330. Большая часть затрагивает вопросы социального обеспечения и социального страхования – 154 обращения», – следует также из документа.

Добавим, что в письменном виде орловцы направили мэру и его заместителям 1545 обращения, еще 499 вопросов они задали через интернет-приемную в электронном виде. В 10 случаях вопросы задавались горожанами устно в ходе личных приемов чиновниками. Кроме того, мэрия рассмотрела 44 запроса и обращения от депутатов городского и областного Советов народных депутатов и 66 запросов и обращений, поступивших из администрации Орловской области. Также орловцы подали в мэрию 96 коллективных обращений.

ИА «Орелград»