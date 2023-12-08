В 2024 году губернатор будет принимать по четвергам

Областные чиновники определились с планами по приему граждан.

Губернатор Андрей Клычков утвердил график своего собственного личного приема граждан, а также приема населения членами правительства Орловской области на 2024 год. Кроме того, утвержден график личного приема граждан членами правительства в муниципальных образованиях. Оба графика будут опубликованы на официальном портале Орловской области. В соответствии с постановлением губернатор будет принимать граждан в третий четверг каждого месяца, с 14:00 до 15:00 часов.

Вадим Тарасов, заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам, проводить личные приемы будет ежемесячно каждый третий вторник, с 15:00 часов. Первая пятница каждого месяца с 10:00 часов – это время личного приема Владимира Ивановского, первого заместителя главы региона. Замгубернатора по социальной политике Олег Ревякин будет принимать граждан каждый второй вторник с 15.00 часов. Недавно назначенная на пост заместителя губернатора по внутренней политике Ирина Проваленкова свои приемы будет проводить каждую третью среду с 15.00 часов и т.д.

Андрей Клычков поручил членам правительства своевременно информировать глав муниципальных образований о дате и времени проведения их личного приема граждан. Кстати, областные чиновники будут вести прием в зданиях местных администраций, как это было и в 2023 году. Также членам правительства поручено обеспечить рассмотрение обращений граждан и оперативно принимать меры по решению поставленных в них вопросов и устранению причин, вызывающих поступление жалоб и повторных обращений.

Главам муниципальных образований Орловской области Андрей Клычков настоятельно рекомендовал разместить графики личного приема граждан губернатором и членами правительства в зданиях администраций, обеспечить информирование местного населения о дате и времени проведения каждого личного приема с использованием средств массовой информации. Также местные чиновники обязаны вести учет поступающих обращений и ежеквартально представлять в администрацию губернатора информацию о результатах проведения личного приема граждан.

ИА «Орелград»