В Орле назвали основных виновников ДТП с пострадавшими

Подавляющее большинство таких нарушений допускают водители.

В январе-октябре 2023 года из общего числа учтенных статистикой дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 495, или 88,6 процента, произошли из-за нарушения Правил дорожного движения водителями. Об этом сообщает Орелстат со ссылкой на данные Управления ГИБДД УМВД России по Орловской области. Из отчета следует, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество ДТП с пострадавшими на орловских дорогах увеличилось на 8,5 процента.

Стоит отметить тот факт, что из 559 происшествий с пострадавшими 77 произошли с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. Причем количество таких дорожных инцидентов по сравнению с январем-октябрем 2022 года увеличилось на 37,5 процента. Число погибших детей, к сожалению, выросло в пять раз по сравнению с прошлогодней отчетной датой. Год назад среди погибших числился один ребенок, в этом году – пять.

Выросла, увы, и статистика пострадавших. Так, в текущем году в дорожно-транспортных происшествиях ранения и травмы различной степени тяжести получили 711 человек, что на 9,2 процента больше показателя за январь-октябрь 2022 года. Среди раненных оказались 77 детей и подростков в возрасте до 16 лет, в данном случае статистика увеличилась на 22,2 процента. Отметим, что полиция проводит много профилактических мероприятий, прежде всего с несовершеннолетними, прилагая все усилия для снижений уровня аварийности с пострадавшими.

Например, на днях в Орле стартовала акция «Самая заметная школа». Сообщается на сайте регионального УГИБДД, ее цель – обеспечить безопасность детей и подростков по предупреждению наездов на несовершеннолетних пешеходов и популяризации использования световозвращающих элементов. Каждый день перед началом занятий сотрудники городского отдела ГИБДД совместно с курсантами Орловского юридического института МВД им. В.В. Лукьянова, педагогами и активистами отрядов ЮИД проверяют у школьников наличие световозвращающих элементов. Причем проверка проводится у учащихся всех классов.

«Полюбившаяся акция «Самая заметная школа» проводится уже не первый год и стала уже традиционной для школьников, – пояснили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. – После проверок сотрудники Госавтоинспекции проводят в классах профилактические беседы с просмотром обучающих фильмов на тему безопасности детей в зимний период. Полицейские рассказывают школьникам, что самое большое количество ДТП происходит ранним утром, а также в темное время суток. В этот период водителям сложно вовремя увидеть человека, вышедшего на проезжую часть. Неблагоприятные погодные условия и неосвещенные участки улиц еще больше усугубляют ситуации, поэтому уберечь пешехода от ДТП помогут световозвращающие элементы».

ИА «Орелград»