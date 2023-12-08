Китайцы потребовали с орловца 50 тысяч рублей за контрафакт

Дело дошло до суда, который значительно снизил сумму компенсации.

В Орле завершилось рассмотрение искового заявления компании Alpha Group Co. Limited из Китая к индивидуальному предпринимателю из Орловской области. Как следует из картотеки арбитражного суда, истец просил о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 50 тысяч рублей. Было установлено, что он обладает исключительными авторскими правами на произведение изобразительного искусства, а именно на рисунок, внесенный в реестр объектов авторского права КНР, логотип «Infinity Nado». Под такой торговой маркой, например, продаются детские игрушечные наборы для баттлов.

«Внесение рисунка в реестр подтверждается свидетельством о регистрации творчества, с переводом, заверенным нотариусом, и консульской легализацией», – отмечено в материалах дела. Между тем, представитель китайской компании в сентябре 2022 года посетил магазин игрушек, расположенный в Орле. Там он приобрел некий товар ценой 300 рублей. Истец в своем заявлении назвал товар контрафактным, поскольку игрушка была украшена вышеописанным логотипом.

По мнению китайской компании, осуществляя реализацию вышеуказанного товара, ответчик допустил нарушение принадлежащих ей исключительных прав на произведение изобразительного искусства. Доказательств наличия у орловского предпринимателя права на использование указанного произведения изобразительного искусства представлено не было. А вот факт реализации спорного товара был подтвержден оригиналом кассового чека и видеозаписью момента закупки.

С целью досудебного урегулирования и соблюдения претензионного порядка истцом еще в ноябре 2022 года в адрес ответчика была направлена претензия. Не получив ответ на нее, правообладатель обратился в суд с требованием о защите своего нарушенного права путем взыскания компенсации. Изучив доказательства, арбитраж решил исковые требования удовлетворить, но снизил размер компенсации до 10 тысяч рублей. Кроме того, предпринимателю придется вернуть 300 рублей, уплаченные за игрушку, а также возместить истцу почтовые издержки и расходы по оплате госпошлины.

ИА «Орелград»