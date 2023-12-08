В полиции Орла рассказали об инциденте с быком

8.12.2023 | 14:33 Закон и порядок, Новости, Происшествия

К настоящему моменту проблема решена.

УГИБДД УМВД России по Орловской области

Напомним, любопытные кадры появились в соцсетях. На видео крупный бык разгуливал по Северному району Орла в городской местности, а затем убегал от полицейского.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, нестандартная ситуация имела место на Московском шоссе сегодня утром. Бык сбежал от хозяина ночью и «решил погулять» в городе.

Экипаж ДПС, проезжая мимо, заметил животное. Полицейские отогнали быка с проезжей части в безлюдную местность. Также они предприняли меры к розыску владельца животного.

Через некоторое время хозяин быка появился на месте происшествия. Животное привязали, а затем подготовили к транспортировке по месту содержания.

ИА «Орелград»


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