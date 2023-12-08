На МУКП «Ливенское» завели дело

Антимонопольщики изучат вызвавшие подозрение сделки.

Орловское УФАС России издало приказ о возбуждении дела и создании комиссии по его рассмотрению в отношении Муниципального унитарного коммунального предприятия «Ливенское». Заведено оно на основании материалов, поступивших в антимонопольную службу из Контрольно-счетной палаты города Ливны. К участию в рассмотрении будет привлечено управление муниципального имущества, а также десяток местных предпринимателей. Поясним, что чуть ранее Орловским УФАС был рассмотрен акт ливенской КСП. Аудиторы провели проверку отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного коммунального предприятия «Ливенское» за 2022 год и прошедший период 2023 года.

В акте указывалось о признаках возможного нарушения предприятием статьи 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции», которое якобы было допущено при распоряжении муниципальным имуществом. По итогам рассмотрения акта антимонопольщики установили, что МУКП «Ливенское» без проведения конкурентных процедур были заключены 10 договоров аренды нежилых помещений с гражданами индивидуальными предпринимателями. Согласно этим сделкам, ИП получили в аренду без конкурентной борьбы танцзал, три гаража и шесть торговых павильонов.

«МУКП «Ливенское» не были представлены правовые основания заключения вышеуказанных договоров без проведения конкурентных процедур, а также доказательства соблюдения требований статьи 17.1 Закона «О защите конкуренции» при распоряжении муниципальным имуществом, – говорится в определении УФАС. – Таким образом, в действиях МУКП «Ливенское», выразившихся в передаче муниципального имущества в аренду без проведения конкурентных процедур, усматриваются признаки нарушения пункта 1 части 3 статьи 17.1 Закона «О защите конкуренции».

В связи с указанными обстоятельствами и был издан приказ Управления о возбуждении антимонопольного дела. Оно назначено к рассмотрению на 30 января 2024 года. Заседание пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Контрольно-счетной палате города Ливны предложено представить в УФАС правовую позицию по обстоятельствам дела. От МУКП «Ливенское» антимонопольщики ждут надлежащим образом заверенные копии спорных договоров и правовые основания их заключения без проведения конкурентных процедур. Также антимонопольную службу интересует, имелось ли у МУКП «Ливенское» согласие собственника муниципального имущества, переданного по договорам аренды. У предпринимателей УФАС запросило информацию о том, каким образом использовалось арендованное муниципальное имущество, то есть для каких целей оно было взято в аренду?

ИА «Орелград»