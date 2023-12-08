Орловчанка, избившая правнука, заключена под стражу

8.12.2023 | 16:56 Закон и порядок, Медицина, Новости, Происшествия

На этом настояло следствие.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в Следственном комитете, суд избрал меру пресечения для 68-летней жительницы Мценска – в виде заключения под стражу. Ранее СУ СК РФ по Орловской области предъявил ей обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью.

Напомним, что по текущим данным 4 декабря она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла своему четырёхмесячному правнуку сильный удар рукой по голове. Ребёнок был госпитализирован.

Согласно официальной информации, младенец находится в состоянии средней тяжести. Мальчика лечат в НКМЦ имени Круглой.

«В рамках следствия устанавливаются иные возможные факты преступной деятельности подозреваемой», – отметили в Следственном комитете.

ИА «Орелград»


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