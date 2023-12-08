Орловца оштрафовали за причинение боли полицейскому

8.12.2023 | 17:07 Закон и порядок, Новости

Штраф составил 50 тысяч рублей.

Фото: Управление МВД по Орловской области (иллюстративное)

Дело рассматривал Орловский районный суд. В роли подсудимого оказался житель посёлка Знаменка. Его признали виновным по статье УК 318 – в применении насилия к представителю власти, причём при исполнении им своих служебных обязанностей.

Инцидент произошёл в августе этого года. Как сообщает прокуратура Орловской области, орловец находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский попытался воспрепятствовать его противоправному поведению.

В итоге мужчина «с силой схватился за сотрудника полиции, причинив ему физическую боль», что и стало причиной судебного разбирательства. Суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей.

Пока что приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»


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