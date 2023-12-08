Под Орлом два лося провалились под лёд

8.12.2023 | 17:47 Новости, Происшествия

Животным помогли неравнодушные орловцы.

Фото: vestiorel.ru

ЧП случилось в Новодеревеньковском районе в населённом пункте Насоново, сообщают «Вести-Орёл».

Лоси (самец и самка) перебегали через пруд. Лёд не выдержал их тяжести. Самец провалился у берега и смог выбраться сам. Лосихе же понадобилась помощь людей.

К спасению подключились охотники, а также другие случайные свидетели происшествия, проезжавшие мимо. Операция оказалась непростой. Чтобы лосиха смогла выйти на берег, орловцы прорубили топором дорожку во льду. На это ушло полтора часа.

К счастью, всё закончилось благополучно – жизни лосей были спасены. За благородный поступок орловцев наградят грамотами.

ИА «Орелград»


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