Под Орлом два лося провалились под лёд

Животным помогли неравнодушные орловцы.

ЧП случилось в Новодеревеньковском районе в населённом пункте Насоново, сообщают «Вести-Орёл».

Лоси (самец и самка) перебегали через пруд. Лёд не выдержал их тяжести. Самец провалился у берега и смог выбраться сам. Лосихе же понадобилась помощь людей.

К спасению подключились охотники, а также другие случайные свидетели происшествия, проезжавшие мимо. Операция оказалась непростой. Чтобы лосиха смогла выйти на берег, орловцы прорубили топором дорожку во льду. На это ушло полтора часа.

К счастью, всё закончилось благополучно – жизни лосей были спасены. За благородный поступок орловцев наградят грамотами.

ИА «Орелград»