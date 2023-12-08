В Орловской области создадут школу диабетиков

Об этом объявил губернатор.

Андрей Клычков упомянул об этом в инвестиционном послании на будущий год, которое озвучил сегодня.

Речь идёт не об одном учреждении, а о сети кабинетов в различных поликлиниках региона под единым названием «Школа для пациентов с сахарным диабетом». По словам Андрея Клычкова, соответствующее поручение уже дано Департаменту здравоохранения Орловской области.

Цель инициативы – повышение качества и доступности медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом. Очевидно, «Школа» будет заниматься просвещением орловцев, которым поставят такой диагноз, доводя до них основную информацию о болезни и её лечении.

Ранее Клычков заявил, что в будущем году в Орловской области начнётся ремонт детского корпуса Мценской ЦРБ.

ИА «Орелград»