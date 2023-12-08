Орловцу дали 15 лет за пытки утюгом

Приговор может быть обжалован.

Свердловский районный суд вынес приговор по достаточно громкому уголовному делу. Местный житель обвинялся в целом «букете» преступлений. Известно, что ранее он также был судим.

Наиболее серьёзный эпизод имел место в феврале текущего года. Орловец распивал алкоголь в компании своего брата и малознакомого человека. С последним у него произошёл конфликт. Он нанёс собутыльнику несколько ножевых ранений. Впоследствии они стали причиной смерти потерпевшего.

Также орловец, требуя передать ему деньги и вещи, нагрел утюг и приложил его к плечу мужчины, подавив волю к сопротивлению. В итоге его «добычей» стало некое имущество общей стоимостью около четырёх тысяч рублей.

Кроме того, суд признал его виновным по другим криминальным эпизодам – он похитил чужое имущество на общую сумму около шести тысяч рублей (в ноябре 2022-го) и угрожал убийством (в январе 2023-го). Приговор оказался серьёзным – 15 лет лишения свободы в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на один год и десять месяцев.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»