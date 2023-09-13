Орловец пытал жертву утюгом

Потерпевший скончался.

Прокуратура Свердловского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина, который уже был судим, обвиняется по целому «букету» статей УК РФ. Ему вменяются разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Также орловца подозревают в краже (совершённой с незаконным проникновением в жилище и с причинением значительного ущерба) и угрозе убийством.

Наиболее серьёзный криминальный эпизод имел место в феврале этого года. Как считает следствие, будущий обвиняемый распивал напитки в компании своего брата и малознакомого мужчины. Последний и стал объектом его агрессии. Он нанёс жертве несколько ножевых ранений в различные части тела, от которых потерпевший скончался – но не сразу, а спустя некоторое время.

За это время орловец успел ещё и отнять у него ценное имущество (на общую сумму около 4 тысяч рублей). Вначале мужчина не хотел отдавать «своё», но нападавший нагрел утюг и приложил его к плечу несчастного. После этого он, подавив волю к сопротивлению, завладел чужим имуществом.

Другие статьи касаются отдельных случаев. Эпизод с кражей имел место в ноябре 2022-го, с угрозой убийством – в январе текущего года, уточняет прокуратура Орловской области.

Дело рассмотрит местный Свердловский районный суд.

Кроме того, как рассказали в надзорном ведомстве, районная прокуратура внесла представление в адрес главы Отделения МВД по Свердловскому району «в связи с выявленными нарушениями требований законодательства в сфере профилактики преступлений». По результатам его рассмотрения виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»