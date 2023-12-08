Выпускники объяснили, что мешает человеку быть счастливым

Орловские одиннадцатиклассники сдали итоговое сочинение.

В Орловской области выпускники написали итоговое сочинение (изложение) по русскому языку. Напомним, это первое испытание на пути к ЕГЭ, так как его успешная сдача является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации. Как сообщили в Региональном центре оценки качества образования, участниками итогового сочинения (изложения) стали 2672 выпускника, в том числе 58 детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Они рассуждали о важных человеческих ценностях: счастье, свободе, смелости.

Темы были объявлены непосредственно перед началом испытания. Они были такими: «Что мешает человеку быть счастливым?»; «Согласны ли Вы с тем, что иногда надо смириться со своей судьбой?»; «Какая из мыслей М.Ю. Лермонтова Вам ближе: «Я ищу свободы и покоя» или «Так жизнь скучна, когда боренья нет»?»; «Какими качествами обладают люди, способные изменить мир к лучшему?»; «Может ли общение с природой изменить человека?»; «Литература и кино: соперничество или сотрудничество?».

Каждому выпускнику надо было выбрать только одну из предложенных тем и написать сочинение-рассуждение. Рекомендованный объем – от 350 слов. Кстати, по условиям испытания если в сочинении окажется менее 250 слов (в подсчет включаются все слова, в том числе служебные), то за такую работу ставится «незачет».

Отметим, что выпускникам было разрешено прямое и косвенное цитирование, но обязательно со ссылкой на источник. А вот списывание сочинения или его фрагментов из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого текста оказались под запретом. Если сочинение признают несамостоятельным, то его «автор» тоже получит «незачет», причем за работу в целом, так как такое сочинение не проверяется по критериям оценивания.

Как пояснили в Региональном центре оценки качества образования, с результатами итогового сочинения (изложения) одиннадцатиклассники ознакомятся не позднее 20 декабря 2023 года. При оценке особое внимание уделяется соблюдению требований объема и самостоятельности написания сочинения, его соответствию выбранной теме, умениям аргументировать позицию и обоснованно привлекать литературный материал. Тем, кто получит «незачет», а также тем, кто по уважительной причине не смог прийти на испытание или покинул его, не успев завершить работу, будет дан второй шанс: сочинение они смогут написать его в дополнительные сроки – 7 февраля и 10 апреля 2024 года.

ИА «Орелград»