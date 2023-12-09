Детдом под Орлом не удалось продать даже по сниженной цене

Игра на понижение цены не помогла приватизировать «ненужное» имущество.

Аукционная комиссия подвела итоги очередных торгов по продаже имущества Орловской области. Речь идет о здании детского дома в поселке городского типа Колпна, которое уже несколько лет включается в планы приватизации госимущества. Все предыдущие торги, а их было немало, не привлекли внимания потенциальных покупателей. Торги каждый раз признавались несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Возможно, соискателей отпугивала цена, но в данном случае была возможна игра на понижение.

Имущество пытались продать посредством публичного предложения. Поясним, что с молотка планировалось пусть один лот, объединяющий три объекта. Первый объект – это нежилое здание детского дома площадью 1113,1 квадратных метра, расположенное в Колпне на улице Чкалова. Второй объект – земельный участок площадью 2719 квадратных метров, относящийся к категории земель населенных пунктов. Он тоже находится в собственности Орловской области. Ограничение прав и обременений на недвижимость не зарегистрировано.

Третий объект – зеркало производства Польши. Начальная цена всего лота была установлена в размере 4,656 миллиона рублей. Из них начальная цена здания детдома составила 4,041 миллиона рублей, земельного участка под ним – 610,035 тысячи рублей, зеркала – 4200 рублей. В отличие от предыдущих торгов, участники имели право не повышать, а снижать начальную цену, шаг понижения которой был установлен в размере 465 619 рублей.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) составляла 2,328 миллиона рублей, то есть это наиболее низкая цена, по которой власти готовы были продать детский дом. Однако продажа путем публичного предложения была признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок на участие. Отметим, что только в 2023 году указанный лот дважды выставлялся на торги. Аукционы, назначенные на 15 августа и на 18 октября, также были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

ИА «Орелград»