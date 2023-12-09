Орловец совершил кражу из-за голода

Мужчина обчистил собутыльника, незаметно стянув у него банковскую карту.

Решение по данному уголовному делу вынес Верховский районный суд Орловской области. Местный житель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (тайное хищение чужого имущества с банковского счета). Суд установил, что мужчина во время застолья незаметно стянул банковскую карту у одного из своих собутыльников. Затем он отправился с нею по магазинам, в которых приобретал различные товары на сумму менее 1000 рублей. Таким способом он похитил с чужой карты средства на общую сумму 4579 рублей.

Подсудимый виновным себя по предъявленному обвинению признал полностью, в содеянном раскаялся, но от дачи показаний в суде в порядке статьи 51 Конституции отказался. Из оглашенных в судебном заседании показаний, которые подсудимый дал на стадии предварительного расследования, следует, что в тот день мужчина встретил своего знакомого и предложил ему употребить спиртное, на что тот согласился. Приобретя спиртное, они пришли в мастерскую, где распивали алкоголь с ее хозяином. В какой-то момент последний положил на стол свой сотовый телефон в чехле черного цвета. В кармашке чехла подсудимый заметил банковскую карту.

Затем он «вспомнил, что у него дома нет продуктов питания». Именно поэтому, со слов подсудимого, он решил похитить карту. Улучил момент, когда хозяин мастерской отвернулся, и незаметно выудил карту из чехла мобильника, положив ее в свой карман. Выждав некоторое время, он покинул компанию. Воришке повезло в том, что на карте были выцарапаны цифры, оказавшиеся пин-кодом. Поэтому небольшую часть денег ему удалось даже снять наличными. Когда на карте не осталось денег, подсудимый выбросил ее в кусты.

Следователям мужчина подтвердил, что понимал, что совершает кражу, но объяснил: у него не было средств к существованию, а карту он похитил с целью приобретения продуктов питания. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на один год. Однако затем постановил наказание в виде лишения свободы заменить на наказание в виде принудительных работ также сроком на один год, с удержанием в доход государства 10 процентов из его заработной платы.

ИА «Орелград»