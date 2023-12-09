НКМЦ имени Круглой взыскал с поставщика 790 рублей неустойки

Дело о взыскании неустойки, штрафа и убытков слушалось в арбитраже.

Арбитражный суд рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям им. З.И. Круглой» к белгородскому обществу с ограниченной ответственностью «Электра» о взыскании неустойки, штрафа и убытков. Требования были мотивированы ненадлежащим исполнением со стороны ответчика контракта, что повлекло за собой односторонний отказ от исполнения договора и в дальнейшем привело к необходимости в заключении истцом замещающих сделок.

В судебном заседании истец в полном объеме поддержал заявленные требования с учетом дополнительных пояснений, а вот ответчик иск не признал. Было установлено, что в январе 2023 года стороны заключили контракт на поставку наборов для продленной эпидуральной и комбинированной спинально-эпидуральной анестезии в количестве и в соответствии с наименованиями, указанными в спецификации. Поставка товара должна была состояться не позднее 3 марта 2023 года.

Впрочем, компания поставила товар еще в середине февраля. Однако в ходе приемки представители медцентра выявили его несоответствие условиям контракта. По мнению истца, технические характеристики поставленного набора для эпидуральной анестезии не соответствовали характеристикам, указанным в спецификации и техническом задании. В частности, медцентр заказывал катетер с 2-мя боковыми отверстиями, а получил катетер с 3-мя боковыми отверстиями.

Другой пример, приведенный в суде: в спецификации был заявлен антибактериальный фильтр с минимальным выдерживаемым давлением 4 бар, фактически же был поставлен фильтр с минимальным выдерживаемым давлением 3 бар. Словом, специалисты сочли, что разница оказалась существенной, поэтому заказчик отказался принимать товар, о чем уведомил поставщика. Последний в своем ответном письме сообщил, что поставка выполнена в соответствии с контрактом и в подтверждение данного вывода приобщил письмо официального представителя производителя наборов для эпидуральной анестезии с описанием технических характеристик.

Несмотря на это, в конце марта медцентр принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и направил соответствующие сведения в Управление ФАС России по Орловской области для рассмотрения вопроса о включении ответчика в реестр недобросовестных поставщиков. Кстати, УФАС изучило материалы и решило не включать в этот реестр указанную компанию. Медцентр же обратился в суд, указав, что ему пришлось заключать новый прямой контракт с ИП на поставку наборов эпидуральной анестезии без проведения торгов.

По мнению истца, разница между ценой двух этих контрактов составила 40 722 рубля, которые в учреждении сочли убытками. Изучив материалы дела, арбитражный суд решил взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за нарушение сроков исполнения обязательства в размере 790,53 рубля, штраф за ненадлежащие исполнение обязательства в размере 1129,32 рубля и убытки в размере 40 722 рублей. Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже.

ИА «Орелград»