Директора МУПа наказали по требованию прокуратуры

Надзорное ведомство просило суд назначить крупный штраф.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению прокуратуры Верховского района к руководителю МУП «Теплосервис» о привлечении последнего к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 14.13 КоАП РФ. Надзорное ведомство просило назначить наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей. В обоснование заявленных требований прокурор сослался на то, что директор МУП «Теплосервис» поселка Верховье не предоставил конкурсному управляющему имущество, принадлежащее предприятию на праве хозяйственного ведения.

Ответчик в судебном заседании вину не признал. Ранее, в июне 2023 года, другим решением арбитражного суда Орловской области муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис» было признано несостоятельным, тогда же было открыто конкурсное производство и назначен конкурсный управляющий. Одновременно на руководителя МУП «Теплосервис» была возложена обязанность в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обеспечить передачу ему бухгалтерской и иной документации предприятия-должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей.

Вскоре конкурсный управляющий обратился в прокуратуру и заявил, что ему не были переданы транспортные средства предприятия. Прокуратурой Верховского района была проведена проверка действий бывшего руководителя МУП «Теплосервис». По ее итогам было издано постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении. Рассматривают такие дела судьи арбитражных судов. В данном случае суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению.

Материалами дела было установлено, что за период 2020-2022 года на балансе предприятия числилось два автомобиля марки УАЗ, одна «Газель» и трактор МТЗ-82 «Беларус». «Газель» была передана в хозяйственное ведение МУП «Теплосервис» на основании договора о передаче имущества из муниципальной собственности городского поселения Верховье. Акт приема-передачи вышеуказанной автомашины был подписан еще в 2006 году. Автомашины марки УАЗ также были переданы МУПу в хозяйственное ведение на основании постановления главы администрации поселка Верховье и решения Верховского поселкового Совета народных депутатов. Экскаватор-погрузчик на базе трактора предприятие также получило по решению депутатов.

Однако в ходе проверки было установлено, что МУП транспорт недавно передало администрации поселка Верховье. По мнению прокуратуры и суда, это «повлекло невозможность реализации конкурсным управляющим обязанностей, предусмотренных действующим законодательством». Иными словами, выставить транспорт на продажу, чтобы рассчитаться с кредиторами МУПа, управляющий уже не мог. В действиях директора МУПа суд усмотрел «незаконное воспрепятствование деятельности конкурсного управляющего, в том числе уклонение от передачи конкурсному управляющему имущества». Теперь уже бывший руководитель был признан виновным, но штрафа не получил – суд посчитал, что в данном случае хватит и наказания в виде предупреждения.

ИА «Орелград»