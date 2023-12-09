Страховой медицинский запас составит 1,9 миллиарда рублей

В Орле утвердили бюджет Территориального фонда обязательного медстрахования.

Депутаты Орловского облсовета в окончательной редакции утвердили бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Ко второму чтению были внесены изменения, связанные в основном с принятием закона о бюджете Федерального ФОМС. В результате было предусмотрено увеличение размера средних подушевых нормативов финансирования за счет средств ОМС.

Они составят на 2024 год – 17 932,5 рубля, на 2025 год – 19 175,3 рубля, на 2026 год – 20 456,9 рубля. Рост нормативов автоматически привел и к к увеличению объема субвенции из бюджета ФОМС на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области: в 2024 году – на 697,381 миллиона рублей, в 2025 году – на 920,942 миллиона рублей, в 2026 году – на 1,846 миллиарда рублей.

С учетом вышеизложенного в законопроекте изменился общий объем доходов и расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области. Так, прогнозируемый общий объем доходов составил на 2024 год 13,182 миллиарда рублей, из которых 12,947 миллиарда поступят за счет межбюджетных трансфертов из ФОМС. Общий объем расходов на 2024 год предусмотрен в размере 13,196 миллиарда рублей.

Кроме того, во втором чтении законопроекта был уточнен размер нормированного страхового запаса. Он формируется в составе бюджета Фонда для обеспечения финансовой устойчивости организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области. Страховой запас составит: в 2024 году – 1,902 миллиарда рублей, в 2025 году – 2,008 миллиарда рублей, в 2026 году – 2,064 миллиарда рублей.

Также был уточнен прогнозный размер остатка финансовых средств по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 13,46 миллиона рублей. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, эти деньги не подлежат возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Они будут направлены на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации. Часть средств пустят на приобретение и ремонт медицинского оборудования в 2024 году. По сути, остаток средств 2023 года является источником финансирования дефицита бюджета ТФОМС.

ИА «Орелград»