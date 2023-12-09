Эффективность налоговых льгот проверила КСП

Востребованность преференций вызывает вопросы.

Контрольно-счетная палата Орловской области проверила эффективность предоставленных в 2020-2022 годах налоговых льгот. Речь идет о реализации областного закона о понижении ставки налога на прибыль организаций для производителей строительной керамики. Одним из условий применения пониженной ставки является реинвестирование высвободившихся средств в развитие производственной базы. То есть, налоговая льгота носит стимулирующий характер.

КСП отмечает, что эффективность налогового расхода в последние годы оценивалась профильным региональным департаментом. Эта оценка показала, что: налоговый расход соответствует целям, определенным Стратегией социально-экономического развития Орловской области на период до 2035 года, обозначенным как увеличение объема производства продукции предприятиями реального сектора экономики Орловской области; налоговая льгота является востребованной с момента установления.

«При этом вывод о востребованности льготы является недостаточно обоснованным, – отмечает в своем отчете КСП. – Фактически льготой воспользовался один налогоплательщик. С момента действия рассматриваемой налоговой льготы совокупные инвестиции категории организаций, осуществляющих производство строительной керамики, на территории региона составили 10,5 миллиарда рублей, в том числе за оцениваемый период 2020-2022 годов – 4,1 миллиарда рублей».

Объем налогов, задекларированных для уплаты в консолидированный бюджет Орловской области в 2020-2022 годах, составил 2,288 миллиарда рублей. При этом объем выпадающих доходов областного бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот за указанный период составил всего 206,9 миллиона рублей. То есть, выгода для областного бюджета по деньгам очевидна. Ну а то, что льготой воспользовался всего один налогоплательщик, связано, вероятно, с коньюнктурой рынка. Льготы областные власти предоставляли отрасли целиком, но в регионе она представлена всего одним предприятием.

«Предоставленные налоговые льготы оказали влияние на развитие производственной базы и рост объемов производства готовой продукции организаций, осуществляющих производство строительной керамики – с 2018 года по 2022 год производство плитки возросло с 29 063 тыс. кв. м. до 31 859 тыс. кв. м., производств санитарно-технических изделий с 21 794 штук до 81 185 штук», – резюмирует КСП.

ИА «Орелград»