Орловские аграрии получили страховку за гибель урожая

Орловская область стала одним из лидеров по суммам полученных выплат.

За три последних года страховые компании выплатили аграриям 50 регионов только по гибели урожая почти 7 миллиардов рублей. Наибольший объем страхового возмещения получили сельхозпроизводители в Ставропольском крае, Самарской области и ряде регионов Центрального Черноземья – Орловской, Воронежской и Курской областях. Такие данные приводит Национальный союз агростраховщиков.

Как указано на сайте этой организации, непосредственно в Орловской области выплаты за застрахованный урожай составили почти 614 миллионов рублей. Преимущественно они пришлись на кукурузу (344 миллиона рублей) и подсолнечник на зерно (189 миллионов рублей). В данном случае речь идет о культурах, которые не удалось убрать из-за переувлажнения почвы осенью 2022 года. Еще 67 миллионов рублей орловским аграриям был перечислено за утрату озимой пшеницы, также отмечались выплаты по сахарной свекле и яровому ячменю.

«Возмещение убытков по гибели урожая продолжается – основные результаты по осуществлению страховых выплат по гибели урожая в текущем сезоне будут подведены в первом квартале следующего года», – отметил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

Кстати, Орловская область в общем рейтинге получателей выплат заняла третье место в стране. На первом оказался Ставропольский край, где компенсации по линии страхования потерь за последние три года превысили 1,5 миллиарда рублей, причем большая часть выплат пришлась на озимую пшеницу. Второе место у Самарской области, аграрии которой получили 785 миллионов рублей страховых выплат за гибель посевов. Практически вся сумма приходится на утрату подсолнечника.

Что касается наших соседей, то в Воронежской области растениеводы получили 496 миллионов рублей страхового возмещения (основной пострадавшей культурой оказалась озимая пшеница – 200 миллионов рублей), в Курской области – 413 миллионов рублей выплат (здесь были отмечены потери застрахованной кукурузы на 350 миллионов рублей и сахарной свеклы на 52 миллиона рублей).

«Структура выплат определяется, прежде всего, предпочтениями аграриев по страхованию определенных культур и особенностями реализации агроклиматических рисков – ими стали явления засухи в Ставропольском крае и Поволжье, а также осеннее переувлажнение почвы в Центральном Черноземье и ряде регионов Поволжья, которое воспрепятствовало уборке поздних культур», – поясняет Корней Биждов.

ИА «Орелград»