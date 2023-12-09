Футболисты ФК «Орел» получили награды от облсовета

Встреча спортсменов и депутатов состоялась накануне, 7 декабря.

Спикер Леонид Музалевский отметил, что ФК «Орел» преподнёс всем любителям футбола подарок, когда победил в Кубке среди любительских команд СФФ «Центр».

«Вы вернули людей на стадион своей игрой и своими победами. От всей души поздравляю вас с победой и переходом на новый уровень», – цитирует пресс-служба Леонида Музалевского.

Он пожелал спортсменам продолжать радовать болельщиков игрой. Им вручили почетные грамоты и благодарности облсовета, реготделения партии «Единая Россия» и депутата Госдумы Ольги Пилипенко.

Напомним, в текущем году должны открыть новый крытый манеж, который должен способствовать улучшению навыков игроков. Также футболистам пообещали подарить новое электронное табло для отражения счета.