Футболисты ФК «Орел» получили награды от облсовета

9.12.2023 | 14:11 Новости, Общество

Встреча спортсменов и депутатов состоялась накануне, 7 декабря.

Фото: Орловский областной Совет

Спикер Леонид Музалевский отметил, что ФК «Орел» преподнёс всем любителям футбола подарок, когда победил в Кубке среди любительских команд СФФ «Центр».

«Вы вернули людей на стадион своей игрой и своими победами. От всей души поздравляю вас с победой и переходом на новый уровень», – цитирует пресс-служба Леонида Музалевского.

Он пожелал спортсменам продолжать радовать болельщиков игрой. Им вручили почетные грамоты и благодарности облсовета, реготделения партии «Единая Россия» и депутата Госдумы Ольги Пилипенко.

Напомним, в текущем году должны открыть новый крытый манеж, который должен способствовать улучшению навыков игроков. Также футболистам пообещали подарить новое электронное табло для отражения счета.


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