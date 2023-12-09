Минимизация контроля привела к росту налогов

Орловские налоговики рассказали о нюансах своей работы.

В Управлении ФНС России по Орловской области состоялось расширенное заседание коллегии, на котором были подведены итоги работы за прошедший период 2023 года. С основным докладом выступила глава ведомства Ирина Емельянова. Она отметила, что в последние годы налоговые органы изменили подход к проведению контроля. По ее словам, основная задача теперь заключается в «побуждении налогоплательщиков к самостоятельному отказу от инструментов минимизации налогов и добровольному уточнению налоговых обязательств».

«Конечным результатом данной работы является снижение административного давления на бизнес, – сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС. – Проведение выездных проверок носит точечный характер, охват проверками минимален и составляет в год менее двух плательщиков из тысячи».

Согласно озвученной статистике, в целом за 10 месяцев текущего года в Орловской области по результатам контрольной и контрольно-аналитической работы в консолидированный бюджет поступило 921,2 миллиона рублей, причем около 310 миллионов рублей составили поступления именно в территориальный бюджет. «До конца года мы планируем сохранить положительную динамику поступлений во все уровни бюджета и выполнить все установленные плановые показатели», – подчеркнула Ирина Емельянова.

Она также отметила, что основная задача налоговых органов – обеспечить высокое качество услуг и комфортные условия для уплаты налогов при эффективном противодействии схемам незаконного уклонения от уплаты налогов для обеспечения справедливых и равных для всех условий ведения бизнеса. К слову, всего за 10 месяцев текущего года в консолидированный бюджет РФ на территории Орловской области было собрано свыше 42,2 миллиарда рублей, что на 14 процентов превысило показатель аналогичного периода предыдущего года.

«В федеральный бюджет от налогоплательщиков, администрируемых налоговыми органами Орловской области, поступило около 10,9 миллиарда рублей с ростом в 1,2 раза, – уточнили в пресс-службе ведомства. – За последние 5 лет поступления налогов в бюджет территории увеличились более чем на 9 миллиардов рублей. И за 10 месяцев текущего года в консолидированный бюджет области поступило более 31,3 миллиарда рублей, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 3,3 миллиарда. В областной бюджет поступления составили более 25,9 миллиарда рублей с ростом на 11,9 процента».

ИА «Орелград»