Ливенцы вновь сразятся за новогоднюю награду от мэрии

В Ливнах объявлен традиционный конкурс на лучшее новогоднее оформление.

Администрация города Ливны объявила о старте традиционного новогоднего конкурса на лучшее иллюминационное оформление территорий. Он проводится ежегодно, его основной целью является привлечение горожан к созданию праздничного облика города в период проведения новогодних и рождественских праздников. Задача видится властям в повышении эстетической выразительности фасадов зданий и прилегающих территорий, а также просто в создании праздничного настроения.

В этом году предусмотрено несколько номинаций. Жюри выберет лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающей территории организаций города, детсадов и школ, многоквартирных (с учетом этажности) и частных домов. Прием заявок уже стартовал. «Во всех номинациях рекомендуется художественное и световое оформление фасада здания, входных зон, окон, устройство праздничной иллюминации, сооружение снежных или ледовых скульптур, наличие оформленной елки или оформление произрастающих рядом хвойных деревьев, санитарное содержание территории», – сообщается на сайте мэрии.

Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную комиссию заявку и фотографии праздничного оформления объекта в цветном изображении, на цифровом или бумажном носителях. Документы у горожан будут принимать по 27 декабря в отделе архитектуры и градостроительства администрации города. «Победителей и призеров отметим премиями: за 1-е место – 5 тысяч рублей, 2-е место – 4 тысячи рублей, 3 место – 3 тысячи рублей, – обещает мэрия. – Призываем всех горожан, трудовые коллективы, предпринимателей, которые украшают свои здания и прилегающие территории, активно поучаствовать в конкурсе и обязательно подать конкурсную заявку, а также подсказать о такой возможности друзьям, соседям, коллегам».

ИА «Орелград»