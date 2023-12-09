Мценские чиновники отчитались об освоении дорожных денег

Отчет о ремонте дорожной сети был представлен в городском парламенте.

Администрации города Мценска отчиталась о реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения». Документ был представлен на обсуждение депутатам Мценского горсовета и получил согласование. Из него следует, что в текущем году в рамках исполнения указанной программы в целом было выделено 139,2 миллиона рублей. Из них местный бюджет вложил всего 6 миллионов рублей, а оставшиеся 133,2 миллиона городу направил региональный бюджет. Деньги местные власти осваивали в рамках заключенных с подрядчиками муниципальных контрактов на зимнее и летнее содержание улично-дорожной сети.

Например, «с целью поддержания покрытия дорог в нормативном состоянии» в 2023 году в городе был выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на общей площади 18,5 тысячи квадратных метров. Обошлись эти работы в 24,15 миллиона рублей. На момент отчета были завершены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги с тротуаром по улице Лескова (цена договора – 31,73 миллиона рублей) и участка дороги по улице Пригородной (8,52 миллиона рублей).

Также в этом году был заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт автомобильной дороги с тротуарами по улице А. Рева стоимостью 21,14 миллиона рублей. Завершен он должен быть только в следующем году, крайний для подрядчика срок исполнения определен до 1 июля 2024 года. Кроме того, в текущем году была разработана проектно-сметная документация (и получены заключения достоверности определения сметной стоимости) на капитальный ремонт участков дорог по улицам Протасовской и Заречной. Изготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт моста через суходол по улице Рева, в настоящий момент она направлена в АУ ОО «Орелгосэкспертиза» для проведения экспертизы сметной документации.

Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт участков автомобильных дорог по улицам Ленина и по Советской. Чиновники сообщили и о том, что в ближайшее время для нужд города будет приобретена одна прицепная подметально-уборочная машина ценой 6,45 миллиона рублей. Сделка находится на этапе заключения договора. Рассмотрев отчет администрации города Мценска о реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения», депутаты горсовета решили просто принять его к сведению.

ИА «Орелград»