В Болхове создали комиссию по списанию штрафов

Новый орган будет разбираться с нюансами исполнения муниципальных контрактов.

Администрация города Болхова распорядилась о создании комиссии по списанию начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по муниципальным контрактам, заключенным для обеспечения муниципальных нужд. В ее состав вошли пять человек, председателем комиссии назначена заместитель главы администрации Ирина Казакова. Также было принято положение, которое определяет процедуру списания принятых к учету начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным для обеспечения нужд администрации муниципального образования «Город Болхов».

Комиссия создана в целях подготовки решений о списании определенных сумм, начисленных поставщикам и подрядчикам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ими обязательств, предусмотренных контрактами. Она будет изучать акты о приемке товаров, работ и услуг, проводить сверку взаимных расчетов с поставщиками по неуплаченной задолженности. Также коллегиальный орган будет проверять «обоснованность обстоятельств для осуществления списания начисленных и неуплаченных сумм неустоек, штрафов и пеней».

Для реализации возложенных на нее функций комиссия наделена правом запрашивать в соответствующих органах и организациях, структурных подразделениях администрации города дополнительные материалы, привлекать к своей работе специалистов и экспертов. Комиссия является постоянно действующим органом, а ее заседания будут проводиться по мере необходимости. Срок рассмотрения представленных документов, принятия и оформления решения о списании начисленных и неуплаченных сумм неустоек не должен превышать 10 дней с момента сверки расчетов с поставщиком.

В случае наличия у членов комиссии прямой или косвенной личной заинтересованности в результатах голосования по рассматриваемым вопросам, такой человек обязан рассказать об этом председателю и заявить самоотвод от участия в заседании комиссии, говорится в документе. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, при равенстве голос председательствующего на заседании является решающим. Интересно, что члены комиссии не вправе воздерживаться от голосования.

Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек, штрафов и пеней возможно в случае, если их общая сумма не превышает 5 процентов цены контракта. Если она превышает 5 процентов, но составляет не более 20 процентов цены контракта, заказчик справе списать половину начисленных и неуплаченных сумм. Если неисполнение контракта было связано с распространением новой коронавирусной инфекции, заказчик имеет право списать штрафы и пени полностью.

ИА «Орелград»