В Ливнах прогулы ученика токаря дошли до суда

Молодой человек не оправдал доверия и потраченных на него денег.

Ливенский районный суд рассмотрел любопытное дело ученика токаря, который был уволен за прогулы. Подробности сообщили в пресс-службе суда. Исковое заявление подало местное предприятие АО «ГМС Ливгидромаш», а ответчиком выступил местный житель, который мог, но так и не сделал карьеру на этом предприятии. Из иска следовало, что ответчик был принят на работу по профессии «токарь», но в квалификации «ученик». С ним заключили ученический договор об обучении указанной профессии.

Обязательным условием договора являлось то, что ученик должен был пройти обучение, а затем отработать на предприятии в должности токаря как минимум три года. Тем самым компания гарантировала себе труд квалифицированного работника, в обучение которого она сама же и вкладывала деньги. Дело в том, что ученику токаря за обучение была выплачена стипендия в размере 54 643,54 рубля.

«Кроме того, мастеру производственного обучения была выплачена плата за обучение ученика в размере 9250 рублей, – сообщает пресс-служба Ливенского районного суда. – Ученик токаря не окончил обучение, поскольку был уволен за прогулы. Суд, изучив представленные доказательства, признал требования АО «ГМС Ливгидромаш» обоснованными и взыскал с ученика токаря расходы на обучение в размере 63 893,54 рублей. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке».

ИА «Орелград»