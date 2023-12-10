Амчанина осудили за немецкую трехстволку

10.12.2023 | 13:00 Закон и порядок, Новости

Огнестрельное оружие мужчина хранил у себя дома незаконно.

Фото: 57.rosguard.gov.ru (иллюстративное)

Вступило в силу решение по уголовному делу о незаконном хранении огнестрельного оружия. Дело в первой инстанции рассматривал Мценский районный суд Орловской области. Его фигурант ранее не был судим. Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ. В ходе дознания было установлено, что в период примерно с 1 августа по 30 ноября 2021 года подсудимый, находясь в лесопосадке в окрестностях села Нижние Деревеньки Льговского района Курской области, обнаружил комбинированное трехствольное (два ствола с гладким каналом – 12-го калибра, один ствол нарезной – калибра 8х72R) ружье производства Германии.

Тут у него и возник «преступный умысел, направленный на незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, без цели сбыта». По версии следствия, мужчина, заведомо зная, что обнаруженное им ружье является огнестрельным оружием и осознавая общественную опасность своих действий, отнес находку к себе домой. Ружье он два года хранил в дровнике, расположенном во дворе его частного домовладения. В марте 2023 года к нему пришли сотрудники полиции, которые нашли и изъяли ружье.

Подсудимый в судебном заседании вину в совершении преступления признал полностью и согласился с предъявленным ему обвинением. Он также заявил ходатайство о постановлении приговора без судебного разбирательства. Государственный обвинитель не возражал против этого. Суд признал амчанина виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год, установив ряд ограничений. Так, осужденному запретили без разрешения изменять постоянное место жительства и выезжать за пределы Мценского района. Изъятое ружье было решено передать в МО МВД России «Мценский».

ИА «Орёлград»


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