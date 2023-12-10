Мастер научил орловских осужденных делать игрушки

10.12.2023 | 12:00 Новости, Общество

Урок профессионального мастерства прошел в колонии строгого режима.

В Ливенской исправительной колонии №2 строгого режима прошел мастер-класс по декоративно-прикладному народному творчеству. Его с осужденными провел мастер производственного обучения ФКП образовательное учреждение № 67 Юрий Горностаев. Подробности сообщила пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области. В ходе занятия педагог пошагово разъяснил технику изготовления русской деревянной игрушки в виде расписной куклы-матрешки.

«Кроме того, Юрий Семенович познакомил присутствующих с основами техники и приемами выполнения работ на токарном станке по дереву, принципами выбора материала для изготовления игрушки, а также поделится секретами своего мастерства росписи по дереву, – проинформировали в УФСИН. – В завершение мероприятия всем желающим представилась возможность применить полученные знания на практике при изготовлении заготовки будущей матрешки».

Напомним, в конце ноября в УФСИН подвели итоги конкурса поделок среди осужденных «Национальная игрушка», который проводится в уголовно-исполнительной системе впервые. Орловские осужденные подготовили для участия в конкурсе игрушки, созданные из подручных материалов. Среди представленных работ были куклы и фигурки животных из ткани, поделки из папье-маше, дерева и глины. По мнению жюри, лучшей работой стала Тавлинская лошадка, изготовленная осужденным из Нарышкинской исправительной колонии №5 общего режима.

Ранее в УФСИН неоднократно отмечали, что особое внимание уделяется привлечению осужденных к труду, причем по нескольким причинам. Прежде всего, решаются вопросы восстановления и закрепления у осужденных трудовых навыков, необходимых для их адаптации в обществе. «В процессе исправления осужденных одну из важных ролей играет их трудовая адаптация и возможность возмещения вреда, причиненного преступлением», – отмечают в ведомстве.

ИА «Орёлград»


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