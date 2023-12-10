Названа главная причина пожаров под Орлом

В Ливнах обсудили работу пожарно-спасательного гарнизона.

Как сообщили в администрации Ливен, на оперативном совещании при главе города были обсуждены итоги оперативной служебной деятельности подразделений Ливенского пожарно-спасательного гарнизона за 2023 год. С докладом по данному вопросу выступ заместитель начальника пожарной части №7 Роман Ефанов. Он сообщил, что состав Ливенского пожарно-спасательного гарнизона входят четыре подразделения: ПСЧ-7 (МЧС РФ), а также ПЧ-8, ПЧ-39, ПЧ-40 (областной аварийно-спасательный отряд).

«Они выполняют ряд задач, основные из которых – это профилактические мероприятия, а также работы по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ», – пояснил докладчик. По его словам, в текущем году на территории города и Ливенского района произошел 181 пожар, в том числе 48 техногенных. В 2022 году соответственно таковых было 174 и 36, то есть статистика возгораний пошла в рост. Немного улучшилась статистика смертности, но она все равно остается тревожной: в текущем году в огне погибло четыре человека, в том числе трое – в Ливнах. В 2022 году погибших пожарах было пять человек, в том числе один – в райцентре.

«К сожалению, причиной многих пожаров является человеческий фактор, небрежное отношение человека к окружающей среде, – отметил Роман Ефанов. – Очень часто причиной возгорания является неосторожность людей, которые хотят навести порядок на участках возле своих домов, не соблюдая правила пожарной безопасности. Пользуются поврежденными коммутационными аппаратами, электротехническими изделиями, оставляют без присмотра электроприборы, допускают хранение взрывчатых веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, газовых баллонов и других огнеопасных веществ и материалов в неположенных местах, применяют газовые приборы для обогрева помещений, оставляют малолетних детей без присмотра. Главный способ защиты от пожара – самому не стать его причиной».

По его словам, в Ливнах по-прежнему нередко регистрируются факты заведомо ложных сообщений, когда заявитель «намеренно вводит в заблуждение экстренные службы или шутит о том, что ему нужна помощь или где-то происходит пожар». Докладчик напомнил о том, что заведомо ложный вызов специализированных служб подпадает под действие статьи 19.13 КоАП и влечет бой наказание в виде административного штрафа в размере 1000-1500 рублей.

ИА «Орёлград»