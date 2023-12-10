КСП оценила поправки в программу развития спорта

Проект изменений госпрограммы успешно прошел экспертизу.

Контрольно-счетная палата подготовила заключение по результатам экспертизы проекта изменений в государственную программу Орловской области «Развитие физической культуры и спорта». Как сообщили в ведомстве, специалисты провели анализ документа и установили: структура предлагаемого к утверждению проекта правового акта сформирована с учетом подходов к разработке и реализации государственных программ, установленных «Положением о системе управления государственными программами».

«Проектом изменений установлен второй этап реализации государственной программы – 2024-2029 годы, определены значения целевых показателей госпрограммы и объем финансового обеспечения, – сообщает Контрольно-счетная палата. – Финансирование реализации мероприятий госпрограммы планируется за счет средств областного бюджета». При этом КСП также отметила, что принятие проекта изменений в государственную программу «потребует синхронного внесения изменений в проект бюджетного прогноза и проект областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

К слову, недавно был утвержден уточненный отчет о реализации указанной программы по итогам 2022 года. Из него следует, что целевые показатели в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» на территории Орловской области в отчетном периоде были достигнуты в полном объеме. Эффективность реализации госпрограммы оценивается на основании ежемесячного мониторинга достижения целевых показателей в муниципальных образованиях. Судя по отчету чиновников, они ежегодно растут. Например, доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет в 2022 году составила 49,5 процента. Для сравнения, в 2021 году она составляла 45,09 процента, в 2020 году – 40,5 процента, в 2019 году – 37,3 процента, а в 2018 году и вовсе 30,4 процента.

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в 2022 году составил 56,8 процента. Для сравнения, в 2021 году данный показатель составлял 55 процентов, в 2020 году – 48,8 процента, в 2019 году – 46,7 процента, в 2018 году – 45,4 процента. «Основной объем финансирования региональной программы направлен на развитие спортивной инфраструктуры, – говорится в отчете. – С 2020 года с привлечением средств федерального бюджета начата модернизация объектов региональной собственности для занятий физической культурой и спортом».

Например, в 2022 году на капитальный ремонт бюджетных учреждений в сфере физической культуры и спорта было израсходовано 8,484 миллиона рублей. В частности, были завершены работы по капитальному ремонту фасада спортивного комплекса БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» и стрелкового тира бюджетного учреждения Орловской области «Центр спортивной подготовки».

ИА «Орелград»