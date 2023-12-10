Орловским алиментщикам грозят новые ограничения

Планы о введении новых мер обсуждаются на федеральном уровне.

В России могут ввести новые ограничения в отношении алиментщиков. Как сообщает РИА Новости, такое предложение озвучил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Он призвал подумать о дополнительных ограничениях для должников по алиментам, кроме включения их в соответствующий реестр. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании реестра должников по алиментам, включающего сведения о лицах, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске.

«Нами разработан проект федерального закона, предусматривающего создание отдельного общедоступного реестра лиц, обязанных уплачивать алименты. В ноябре он был принят Государственной думой в первом чтении. Надеемся на вашу поддержку при рассмотрении закона на заседании Совета Федерации. Возможно, нам надо совместно подумать еще о дополнительных ограничениях для должников по алиментам», – сказал Чуйченко во время открытого диалога с Валентиной Матвиенко в Совфеде.

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта приведет к «качественному исполнению судебных актов, повысит мотивацию должников платить алименты». Тем временем, Управление ФССП России по Орловской области рассказало об очередном случае успешного «мотивирования» должника по алиментам. Как сообщили в пресс-службе ведомства, местный житель после ареста его автомобиля тут же трудоустроился, полностью погасил задолженность и теперь регулярно выплачивает алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына.

Исполнительное производство в данном случае находится в работе у приставов Советского отделения города Орла. По решению суда гражданин обязан ежемесячно перечислять на содержание сына четверть своего заработка. В службе судебных приставов отметили, что на протяжении нескольких лет алименты исправно удерживались из его заработной платы, но затем мужчина уволился, и платежи прекратились.

«Следующие два года отец старался оказывать финансовую поддержку своему ребенку, – уточни в пресс-службе УФССП. – Но выплаты были нерегулярными и не всегда покрывали сумму, которую мужчина обязан был выплачивать. Таким образом, у него накопился долг, который составил 90 тысяч рублей. Гражданина вызвали на прием и разъяснили необходимость погашения долга перед сыном. Решающим аргументом для родителя стал арест судебным приставом-исполнителем автомобиля марки «Форд Фокус», принадлежащего должнику. После применения мер принудительного исполнения мужчина оплатил всю сумму задолженности и официально трудоустроился. Взыскание текущих платежей производится из заработной платы должника и находится на пристальном контроле судебных приставов».

ИА «Орелград»