Условия платы за детсад изменили в Ливнах

Поправки в положение о плате были утверждены парламентариями.

Депутаты Ливенского горсовета согласовали предложенные администрацией изменения в «Положение о порядке взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях города Ливны». В частности, в обновленной редакции был изложен пункт об условиях, когда плата не взимается.

Актуализированными основаниями для этого являются: отсутствие ребенка в течение отпуска родителей или законных представителей (ежегодного, учебного, академического, по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, отпуска без сохранения заработной платы), фактического ухода за ребенком до трех лет неработающими родителями или законными представителями. Как сообщили в администрации Ливен, депутаты также утвердили обновленный перечень документов, необходимых для подтверждения причин отсутствия ребенка в детском саду не только в указанных, но и в некоторых и других случаях.

Так, родителям или законным представителям детей надо будет представить в дошкольную организацию следующие документы: медицинскую справку о болезни ребенка; копию листа временной нетрудоспособности или медицинскую справку для родителей; копию санаторной путевки; справку из лечебно-оздоровительного учреждения;, копию приказа с места работы о предоставлении отпуска; документы, подтверждающие нахождение в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком; заявление о сохранении места за ребенком при предоставлении отпуска; заявление о непосещении ребенком дошкольной организации в летний период; свидетельство о рождении ребенка до трех лет, за которым осуществляется уход неработающими родителями (законными представителями). Решение депутатов уже вступило в силу.

ИА «Орелград»