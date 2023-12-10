Ливны планируют привлечение кредитов

В городе формируют программу муниципальных внутренних заимствований.

Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Ливенского горсовета в первом чтении одобрили проект бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Он еще будет доработан с учетом характеристик областного бюджета, на днях утвержденного Орловским облсоветом народных депутатов. Попутно ливенские депутаты согласовали разработанную администрацией райцентра программу муниципальных внутренних заимствований.

Она предусматривает привлечение бюджетных кредитов: в 2024 году – в сумме 36,299 миллиона рублей (предельный срок погашения – 2027 год); в 2025 году – в сумме 44,311 миллиона рублей (предельный срок погашения – 2028 год); в 2026 году – в сумме 38,607 миллиона рублей (предельный срок погашения – 2029 год). Также планируется привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете городского бюджета с погашением до конца финансового года – по 10 миллионов рублей в 2024, 2025 и 2026 годах.

Привлечение коммерческих займов от кредитных организаций проектом бюджета города Ливны на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов пока не планируется. При этом запланировано поэтапное погашение ранее полученного от области бюджетного кредита: в 2024 году – в сумме 10 миллионов рублей (предельный срок погашения – 25.12.2024), в 2025 году – в сумме 9,75 миллиона рублей (предельный срок погашения – 20.11.2025), в 2026 году – в сумме 9,75 миллиона рублей (предельный срок погашения – 25.11.2026).

К слову, в текущей версии проекта бюджета Ливен объем расходов по разделу «Обслуживание государственного (муниципального) долга» планируется на 2024 год в сумме 100 тысяч рублей, что почти в полтора раза больше, чем в 2023 году. На плановый период 2025 и 2026 годов расходы на обслуживание муниципального долга прогнозируются также в сумме 100 тысяч рублей ежегодно. Кроме того, проектом бюджета определен верхний предел муниципального внутреннего долга города Ливны: по состоянию на 1 января 2025 года в размере 120 миллионов рублей, причем в последующие два года местные власти этот предел изменять не собираются. Отметим и то, что муниципальные гарантии и бюджетные кредиты в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов представляться не будут.

ИА «Орёлград»