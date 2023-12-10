Орловца, грозившего сжечь дом, простили

На мужчину было заведено уголовное дело, но наказания он не понес.

Постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон было вынесено мировым судьей судебного участка Краснозоренского района Орловской области. Местного жителя органы дознания обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ (угроза убийством). По версии следствия, обвиняемый устроил настоящий дебош, находясь в своем доме. В тот момент он пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В доме также находись женщина и несовершеннолетний ребенок. Мужчина поссорился с ней и на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений решил пригрозить ей убийством. Он отправился на веранду, откуда принес в комнату алюминиевую канистру объемом 10 литров с остатками бензина. Из материалов дела следует, что эту канистру обвиняемый решил использовать в качестве устрашающего предмета.

Вернувшись в комнату, мужчина облил бензином матрац и плед, после чего заявил: «Сейчас я подожгу дом». Более того, в подтверждение своих слов он на самом деле поджег матрац и плед. В сложившейся ситуации потерпевшая и ее несовершеннолетний сын, как указал суд в своем постановлении, реально восприняли слова угрозы убийством, объективно опасаясь за свою жизнь и здоровье.

Однако уже в ходе судебного заседания потерпевшая и законный представитель несовершеннолетнего представили суду письменные заявления. Они просили о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, пояснив, что причиненный им вред заглажен подсудимым в полном объеме, претензий к нему они не имеют. Заглаживание ущерба выразилось в том, что обвиняемый принес потерпевшим извинения, заплатил 3000 рублей в качестве компенсации морального вреда, а женщине приобрел швейную машину. Возмещение ущерба в такой форме потерпевшие сочли достаточным, в связи с чем суд их просьбу удовлетворил и закрыл дело в связи с примирением сторон.

ИА «Орёлград»