Подрядчика ремонта школы искусств и ремесел признали недобросовестным

Компанию внесли в «черный список» по решению антимонопольной службы.

В Орловской области антимонопольная служба решила внести в «черный список» сведения о подрядчике ремонта кровли здания муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования «Орловская детская школа изобразительных искусств и ремесел». Как пояснили в пресс-службе Орловского УФАС России, речь идет о внесении сведений в реестр недобросовестных подрядчиков. Решение было принято по итогам рассмотрения дела, возбужденного на основании поступивших из школы материалов.

Было установлено, что в минувшем августе администрация города Орла выпустила извещение о проведении электронного аукциона. Победитель получал право на капитальный ремонт кровли МБУДО «Орловская детская школа изобразительных искусств и ремесел». Начальная максимальная цена контракта была установлена в сумме 2,423 миллиона рублей. Победу одержала компания, предложившая наименьшую цену, а именно 2,411 миллиона рублей.

С победителем аукциона был заключен муниципальный контракт, которым был установлен срок окончания работ – 20 октября 2023 года. Именно в этот день заказчик и подрядчик подписали дополнительное соглашение к контракту, установив новый срок окончания работ – 14 ноября 2023 года. Однако школа пожаловалась в УФАС на то, что подрядчик так и не приступил к выполнению обязательств. А когда невыполнение работ по контракту стало очевидным, школа решила в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта.

После этого она направила материалы в Орловское УФАС с просьбой рассмотреть вопрос о включении подрядчика в реестр недобросовестных. Антимонопольщики в рамках рассмотрения дела предложили обеим сторонам представить письменные объяснения о причинах неисполнения контракта, а так же представить соответствующие доказательства. В результате было установлено, что еще в сентябре заказчик полностью выплатил подрядчику аванс, который составлял 723,4 тысячи рублей. Но даже после этого подрядчик к ремонту кровли так и не приступил.

«Доводы подрядчика о наличии обстоятельств, объективно препятствовавших исполнению контракта, комиссия Управления сочла несостоятельными; нарушений в действиях заказчика в части исполнения контракта, выявлено не было, – сообщает пресс-служба УФАС. – В связи с указанными обстоятельствами, комиссией Управления было принято решение о включении в отношении подрядчика сведений в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на 2 года».

ИА «Орелград»